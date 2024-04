Produção de motos volta a crescer em março e fecha 1º tri com alta de 10,3%, diz Abraciclo

A produção de motos no País voltou a crescer no mês de março e encerrou o primeiro trimestre com uma alta de 10,3% em relação ao mesmo período de 2023. No total, foram 438.038 unidades produzidas entre janeiro e março, melhor desempenho dos últimos 13 anos.

Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 10, pela Abraciclo, entidade que representa as montadoras de motos do polo industrial de Manaus (AM), onde se concentra a maior parte da produção nacional do veículo.

Houve alta de 11,3% na produção na passagem de fevereiro para março deste ano. Na comparação com março de 2023, a alta foi de 2,5%, também segundo a Abraciclo.