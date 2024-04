Moedas globais: dólar sobe, após CPI trazer números acima e ajustar expectativas para Fed

O dólar se valorizou hoje, apoiado pelo fato de que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) trouxe números acima do esperado hoje, o que levou investidores a ajustar expectativas para a trajetória da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Com isso, o iene atingiu mínimas em quase 34 anos, o que reforçava especulações sobre eventual intervenção oficial para conter a moeda do Japão.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 152,96 pontos, o euro recuava a US$ 1,0747 e a libra tinha baixa a US$ 1,2543. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou alta de 1,05%, a 105,245 pontos.

O CPI dos EUA subiu 0,4% em março ante fevereiro, acima da mediana dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,3%. O núcleo do índice avançou também 0,4%, quando se esperava 0,3%, com as leituras anuais também acima da previsão.