Lucro da Barry Callebaut cai 67,2% no 1º semestre fiscal, para US$ 85 milhões

A fabricante de chocolates Barry Callebaut registrou queda de 67,2% no lucro líquido, alcançando 76,8 milhões de francos suíços (US$ 85 milhões, com US$ 1 = 0,9 franco suíço) nos seis meses encerrados em 28 de fevereiro de 2024, ante 234,3 milhões de francos suíços em igual período do ano anterior. A receita nos seis meses aumentou para 4,643 bilhões de francos suíços, de 4,18 bilhões francos suíços no ano anterior, alta de 11,1%.

Já o Ebit (lucro antes de juros e impostos) recuou 48,9%, para 178,1 milhões de francos suíços. As ações da empresa operavam em alta de 8,46%, às 8h25 (horário de Brasília), na SIX Swiss Exchange, a 1.334 francos suíços.

O volume de vendas alcançou no semestre 1,138 milhão de toneladas, alta de 0,7% ante o volume no período equivalente no ano anterior. No negócio de chocolate, o volume recuou 0,4%, alcançando 754.473 toneladas.