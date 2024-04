Houve alta de preços em mais subitens alimentícios em março, porém, mais branda, diz IBGE

Na passagem de fevereiro para março, o consumidor encarou mais alimentos com aumentos de preços, porém os reajustes foram mais amenos, apontou André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Alimentação e Bebidas saiu de um aumento de 0,95% em fevereiro para alta de 0,53% em março, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O grupo contribuiu com 0,11 ponto porcentual para a taxa de 0,16% do IPCA do último mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O índice de difusão de itens alimentícios, que mostra o porcentual de produtos com aumentos de preços, passou de 56% em fevereiro para 61% em março.