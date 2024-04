Em ata: grande maioria dos dirigentes do Fed quer começar a desacelerar redução no balanço

A ata da mais recente reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), de 19 e 20 de março, mostrou que a "grande maioria" dos dirigentes da instituição deseja começar a desacelerar o ritmo da redução no balanço "razoavelmente em breve". Em outro ponto do documento divulgado nesta quarta-feira, 10, é apontado que a maioria deseja que essa redução no ritmo do corte no balanço seja iniciado em meados do ano atual.

Após o ajuste no ritmo da redução, esse processo deve prosseguir "por algum tempo". Os dirigentes pretendem desacelerar e então interromper o declínio no tamanho do balanço quando as reservas estiverem "um pouco acima do nível que o comitê julga consistente com reservas amplas", diz a ata.

Desde o início da redução no balanço, em junho de 2022, os ativos totais detidos pelo Fed recuaram quase US$ 1,5 trilhão, aponta o documento. Não houve na última reunião, porém, decisões sobre o ajuste desse ritmo do corte.