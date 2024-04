Criptomoedas: bitcoin se recupera à tarde, após forte baque com inflação nos EUA

O bitcoin avançava moderadamente no final da tarde, em recuperação após ter reagido em baixa à aceleração da inflação ao consumidor nos Estados Unidos. O resultado adiou de junho para setembro a aposta do mercado em corte de juros do Federal Reserve (Fed), o que induziu cautela generalizada nas mesas de operações.

Pouco depois das 16h (de Brasília), o bitcoin subia 0,71%, a US$ 69.327,37, mas o ethereum caía 0,70%, a US$ 3.481,65, de acordo com a Binance.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) acelerou à taxa anual de 3,5% em março, conforme informou o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos hoje. Após o dado, o mercado adotou postura mais conservadora nas expectativas pelos próximos passos da política monetária americana.