Correção: Mercadante evita falar de Petrobras em evento no BNDES

A matéria publicada anteriormente continha erro. O texto mencionava que o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, havia convocado entrevista coletiva, mas o banco informou antes que a entrevista seria da diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello. Mercadante só estaria presente no evento. Segue versão corrigida.

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, se esquivou de responder a jornalistas sobre a situação da Petrobras na manhã desta quarta-feira,10.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O BNDES convocou uma coletiva para falar sobre o lançamento de um edital do banco de R$ 60 milhões voltado a projetos de pesquisa e proteção de corais na costa brasileira. Mercadante introduziu o assunto, mas, alegando reunião ligada ao G20 com comitiva da Arábia Saudita, saiu no meio do evento realizado no 10º andar da sede do Banco no Rio de Janeiro.