Ceará inicia ciclo de reuniões de preparação para o G20

As reuniões, que começaram na última terça-feira, 9, seguem durante toda esta semana e contam com representantes interministeriais que discutirão saúde, educação, segurança, cultura, turismo e outros assuntos pilares para a realização dos eventos.

"Esses encontros são para discutirmos as demandas para o evento do G20 . Serão eventos grandes, envolvendo muitas autoridades, como ministros, pois são 19 países, mais os convidados, mais a União Europeia e a Africana. Então, não vamos medir esforços para fazermos bonito aqui no Ceará ", adiantou.

O encontro também contou com representante do Ministério de Relações Exteriores, o coordenador Nacional Adjunto de Organização e Logística da Presidência Brasileira do G20, João Montenegro.

"Esse apoio, das autoridades estaduais, facilita muito o trabalho da coordenação nacional desses eventos. O avanço das políticas sociais do Ceará são uma referência nacional e, por isso, também o Ceará tem uma relevância tão grande nesse projeto do G20, que o Brasil está presidindo", afirmou.

Durante a reunião, a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, apresentou a rede estadual de saúde para os visitantes e pontuou o "prazer" do Estado em sediar um evento deste porte, ressaltando que será dado todo suporte, seja pela rede pública ou privada.

"Precisamos desses encontros para montarmos um plano de ação baseado nas principais emergências, para podermos designar quais melhores locais de atendimento. Além disso, iremos chamar a rede privada também para participar e que tenhamos uma assistência padronizada em toda a rede de atendimento", disse.

A discussão contou ainda com representantes da Secretaria de Comunicação Nacional, da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Banco Central do Brasil e outros.