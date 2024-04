Atividade econômica se expande em ritmo sólido; empregos seguem fortes, aponta Fed em ata

Dirigentes do Federal Reserve (Fed) observaram, na última reunião de política monetária, que recentes indicadores econômicos sugeriam uma expansão em ritmo sólido da atividade nos Estados Unidos. Além disso, a avaliação é de que os ganhos de emprego permaneceram fortes e a taxa de desemprego permaneceu baixa, de acordo com a ata do encontro, divulgada há pouco.

Vários dirigentes apontaram que o mercado de trabalho forte, os ganhos salariais contínuos e um balanço geralmente saudável do setor das famílias provavelmente continuarão apoiando o consumo, diz a ata. "Os dirigentes consideraram geralmente que os riscos para alcançar os objetivos de emprego e inflação do Comité estavam a evoluindo para um melhor equilíbrio", pontua o documento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o documento, por sua vez, os participantes da reunião esperam que o crescimento econômico abrande do ritmo forte do ano passado.