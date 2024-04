Após queda na abertura, taxas futuras de juros consolidam alta com inflação nos EUA

O mercado futuro de juros consolida a alta das taxas na manhã desta quarta-feira, depois de ter registrado queda significativa no início dos negócios. Depois de terem caído mais de 10 pontos-base como reação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) abaixo do esperado, as taxas seguem renovando máximas e agora sobem na mesma proporção, seguindo a alta dos juros dos Treasuries.

Esses, por sua vez, reagem aos dados acima do esperado índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. Há instantes, a T-Note de dez anos marcava máxima de 4,51%. Com isso, alguns contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) já oscilaram em um intervalo de até 21 pontos, entre mínimas e máximas.

A percepção é de que os dados econômicos fortes e a inflação resistente nos Estados Unidos diminui o espaço para cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o limitaria o Banco Central brasileiro no processo de afrouxamento monetário.