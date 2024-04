Após CPI, chance de corte de juros pelo Fed aparece majoritária apenas em setembro, diz CME

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) mais forte que o esperado por analistas para março nos Estados Unidos provocou ajustes nas expectativas do mercado para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), com tendência de que cortes nos juros fiquem para mais tarde. No monitoramento do CME Group, há pouco a chance de um corte aparecia como majoritária apenas para setembro, com 73,8% de possibilidade de algum corte, sendo 26,2% por manutenção.

Detalhando as faixas no quadro para setembro, há 46,8% de chance de um corte de 25 pontos-base (pb); 26,2% por manutenção no nível atual, entre 5,25% e 5,50%; 23,3% por corte de 50 pontos-base; 3,6% por redução de 75 pb; e 0,1% por corte de 100 pb.

Para a próxima decisão, de 1º de maio, havia 98,4% de chance de manutenção dos juros, com 1,6% por redução de 25 pb. Já na de 12 de junho, havia 76,8% de possibilidade de manutenção; 22,9% de corte de 25 pb; e 0,3% de uma redução de 50 pb.