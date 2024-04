Após CPI, Biden pede que empresas usem lucros recordes para cortar preços de alimentos

Ele vê progresso, com alta maior nos salários, renda mais alta que antes da pandemia e taxa de desemprego ainda abaixo de 4% na sequência mais longa em 50 anos.

Mas ele afirma que é preciso fazer mais e menciona sua agenda para reduzir custos de medicamentos prescritos, seguro-saúde e dívida estudantil. Também critica os republicanos do Congresso por, segundo ele, quererem cortar juros para bilionários e grandes corporações, enquanto ajudam gigantes do setor farmacêutico a elevar custos. "Não deixarei que façam isso", conclui no comunicado.