Vendas de carros se recuperam na China em março; BYD mantém liderança em elétricos

As vendas de carros na China aumentaram em março, recuperando-se após um desempenho mais fraco no mês anterior. No varejo, as vendas de carros de passeio no maior mercado automotivo do mundo subiram 6% em relação a março do ano passado, a 1,687 milhão de unidades, segundo dados publicados nesta terça-feira pela CPCA, como é conhecida a associação do setor pela sigla em inglês.

Ante o mês anterior, as vendas saltaram 53% em março, à medida que a demanda por veículos ganhou força após o feriado do Ano Novo Lunar em fevereiro, afirmou a CPCA.

A BYD se manteve na liderança das vendas de veículos elétricos em março, com 301.631 unidades, seguida pela Tesla. A empresa chinesa ultrapassou a montadora americana no ranking mundial de carros elétricos no último trimestre de 2023.