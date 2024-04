Taxas futuras de juros operam em baixa com dólar fraco e queda dos juros dos Treasuries

As taxas de juros negociadas no mercado futuro sustentam queda leve na manhã desta terça-feira, 9, favorecida pelo ambiente de enfraquecimento do dólar e queda das taxas dos Treasuries. Os ajustes ocorrem em toda a extensão da curva de juros, mas são ligeiramente mais pronunciados nos vencimentos mais longos.

O mercado segue operando em compasso de espera pela agenda importante de amanhã, quando serão conhecidos dados de inflação nos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) e no Brasil (IPCA), além da ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dados são considerados importantes para ajudar nas projeções para a política monetária dos Estados Unidos e do Brasil. Embora a retirada do "plural" no "forward guidance" do BC brasileiro, o Boletim Focus divulgado hoje mostrou que o mercado manteve 9% como projeção para a taxa Selic no final de 2024.