Prejuízo de bares e restaurantes avança no Ceará

No Ceará, metade das empresas do setor de bares e restaurantes registrou um prejuízo em fevereiro, um prejuízo de 30 pontos percentuais em relação a janeiro.

Os principais fatores que marcaram o baixo desempenho foram as quedas nas vendas do mês, com 75%, a redução no número de clientes, de 73% e a dívidas com impostos, taxas e encargos, com 45%.

Também foi registrado que 40% dos estabelecimentos não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses, 51% não realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação e apenas 9% reajustaram acima da inflação.

O impacto foi ainda mais significativo por conta do cenário de chuvas e instabilidade no fornecimento de energia pela Enel, afirma Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará.