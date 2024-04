Países emergentes aumentam influência e abocanham 30% da economia global, mostra FMI

"A economia global é cada vez mais influenciada pelos grandes mercados emergentes do G20", afirmam Nicolas Fernandez-Arias, Alberto Musso, Carolina Osorio-Buitron e Adina Popescu, ao comentarem o estudo, parte do relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), que será divulgado na próxima semana como parte das reuniões anuais do Fundo.

Não só a China, mas outros mercados como Índia, Brasil, Rússia e México têm tido um "papel importante" no desempenho econômico dos seus vizinhos e maior integração com o Produto Interno Bruto (PIB) mundial, segundo o organismo, com sede em Washington DC, nos Estados Unidos.

Após duas décadas de "crescimento impressionante", os países emergentes do G20 conseguiram abocanhar uma fatia de quase 30% da economia global e um quarto do comércio mundial, aponta relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), publicado nesta terça-feira, 9.

Segundo eles, desde a adesão da China à Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2001, os mercados emergentes do G20 duplicaram a sua participação no comércio mundial tanto como exportadores quanto como importadores, e no investimento direto estrangeiro. Como resultado, as economias emergentes estão hoje "muito integradas" nos mercados globais e com o poder de gerar maiores "repercussões" para o resto do mundo.

"Como a sua participação no PIB mundial mais do que duplicou desde 2000, a Argentina, o Brasil, a China, a Índia, a Indonésia, o México, a Rússia, a Arábia Saudita, a África do Sul e a Turquia continuaram a integrar-se na economia global - nomeadamente através do comércio e das cadeias globais", reforçam Fernandez-Arias, Musso, Osorio-Buitron e Popescu.

Nesse sentido, avaliam os autores do estudo do FMI, o enfraquecimento da economia chinesa e de outros grandes mercados emergentes é um ponto de atenção fundamental para os formuladores de políticas desses países, mas também de outros vizinhos desenvolvidos. Eles devem estar preparados para gerir maiores repercussões na economia global à medida que a influência dos mercados emergentes cresce, alertam.