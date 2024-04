Ouro fecha em alta e renova máxima histórica, ampliando rali recente

O ouro ampliou rali na sessão desta terça-feira e renovou mais uma máxima histórica no fechamento. Uma série de fatores parecem apoiar a valorização do metal, desde a perspectiva de cortes de juros nas economias avançadas neste ano, passando pela compra de investidores asiáticos, até os riscos geopolíticos que fomentam busca por segurança, segundo analistas.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em alta de 0,48%, a US$ 2.362,40 a onça-troy, novo recorde histórico.

"O ouro é apoiado por bancos centrais, investidores da China e, cada vez mais, compradores do Ocidente, sobre uma confluência de fatores macro, incluindo o fim do ciclo de aperto monetário", apontou o Bank of America (BofA) em relatório nesta terça-feira. O banco americano projeta que o preço do metal chegará a US$ 3.000 a onça-troy até 2025.