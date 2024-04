Juros: investidor queima prêmios na curva do DI na véspera de dados de inflação

O mercado relaxou os prêmios na curva de juros futuros pela segunda sessão seguida, em um movimento que basicamente refletiu, hoje, a queda dos rendimentos dos Treasuries nos Estados Unidos. Sem uma agenda relevante de indicadores, investidores adotaram postura cautelosa, aguardando a divulgação de dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos e aqui, amanhã.

Investidores aguardam o índice de preços ao consumidor americano, o CPI, para calibrar as apostas no timing da redução dos juros no país. A opção foi reduzir um pouco os prêmios embutidos nos juros domésticos - que cresceram substancialmente na semana anterior -, de forma a evitar perdas maiores no caso de alguma surpresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No fim da tarde, as taxas de todos os contratos de depósito interfinanceiro (DI) caíam na comparação com o ajuste anterior. A do DI para janeiro de 2025 cedia de 9,974% para 9,935% e a do contrato para janeiro de 2026, de 10,065% para 9,955%, na mínima. Nos trechos intermediário e longo da curva, a baixa era maior: de 10,389% para 10,265%, no caso do DI para janeiro de 2027, e de 10,922% para 10,825% no contrato para janeiro de 2029, ambos também no piso do dia.