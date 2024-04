Ibovespa emenda 2ª alta e atinge maior fechamento desde 28/2, perto de 130 mil

Na contramão de Nova York em boa parte do dia, e sem a contribuição de Vale (ON -0,67%), o Ibovespa obteve o segundo ganho consecutivo, em alta de 0,80% nesta terça-feira, aos 129.890,37 pontos, o maior nível de fechamento desde 28 de fevereiro, então a 130.155,43. Na máxima, ficou perto dos 130 mil pontos, aos 129.956,18, saindo de abertura a 128.857,84 - com mínima a 128.826,38. Na véspera de novas leituras sobre a inflação no Brasil e nos Estados Unidos, o giro ficou em R$ 20,1 bilhões. Na semana, o Ibovespa sobe 2,44% e, no ano, cai 3,20%.

Entre os setores de maior peso, o desempenho positivo para o índice foi assegurado pelos grandes bancos, como Bradesco (ON +1,08%, PN +0,62%), Banco do Brasil (ON +0,85%) e Itaú (PN +1,05%). A virada de Petrobras em direção ao fechamento (ON +0,51%, PN +0,26%) deu mais fôlego ao índice da B3. Na ponta do Ibovespa, Vamos (+5,47%), JBS (+3,99%) e Assaí (+3,82%), com parte das ações cíclicas reagindo bem à retração da curva de juros domésticos na sessão, acompanhando os Treasuries. No lado oposto, CVC (-2,62%), CSN (-1,56%) e Carrefour Brasil (-1,39%).

Apesar da recuperação de preços do minério em andamento nos mercados futuros da China após o feriado da semana passada, Vale fez uma pausa hoje após o salto de mais de 5% na sessão anterior, chegando a testar, para baixo, o limiar de R$ 62, com o corte de recomendação da ação, de compra para neutra, feito pelo Bank of America (BofA). No fechamento, a ação manteve a marca de R$ 62,55.