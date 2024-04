Dólar cai 0,47% e fecha a R$ 5,0076 de olho em commodities e Treasuries

O dólar emendou nesta terça-feira, 9, a segunda sessão consecutiva de queda no mercado doméstico de câmbio e chegou a flertar com o rompimento do piso de R$ 5,00 ao longo do dia. A valorização do real é amparada pela recuperação dos preços do minério de ferro, que subiram mais de 5% hoje, e pelo o recuo das taxas dos Treasuries, na véspera da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos EUA.

A sessão foi de oscilações modestas, com variação de pouco mais de dois centavos entre a máxima (R$ 5,0269) e a mínima (R$ 5,005). No fim do dia, a divisa recuava 0,47%, cotada a R$ 5,0076 - menor valor de fechamento desde 27 de março, a última vez em que a moeda encerrou abaixo do nível R$ 5,00. Em abril, o dólar ainda acumula valorização de 3,18%.

"Hoje, o mercado está bem tranquilo. O real aproveita a recuperação do preço do minério de ferro, que já tinha subindo bastante ontem e continuou a se valorizar hoje. Além disso, as taxas dos Treasuries caem", afirma o head da tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt. "Amanhã pode ser um dia de volatilidade. Se o CPI sair acima ou abaixo do esperado, vamos ter uma chacoalhada forte no mercado".