Criptomoedas voltam a cair e bitcoin perde marca de US$ 70 mil, com cautela geral pré-CPI

As principais criptomoedas do mundo sucumbiram ao clima de cautela nos mercados tradicionais e voltaram a cair fortemente nesta terça-feira, 9, em meio à expectativa pela divulgação da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA amanhã. O bitcoin, em particular, vem demonstrando dificuldade para testar as máximas históricas acima de US$ 73 mil.

Pouco depois das 16h30 (de Brasília), o bitcoin caía 3,78%, a US$ 69.081,13, e o ether perdia 5,20%, a US$ 3.504,24, de acordo com a Binance.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As moedas digitais perderam o ímpeto positivo observado na véspera, quando se descolaram do marasmo em Wall Street diante da crescente expectativa pelo halving. O evento, que cortará à metade a remuneração pela mineração do bitcoin, acontecerá nas próximas semanas.