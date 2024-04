Conselho da Petrobras acompanha Cope e aprova indicações recebidas de acionistas minoritários

Em reunião no fim de março, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou duas indicações recebidas pelos acionistas minoritários: do atual conselheiro Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis e do novato Aristóteles Nogueira Filho como membros independentes. Ambos já haviam sido aprovados pelo Comitê de Pessoas (Cope) da estatal.

Segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Nogueira Filho teve a indicação de um pool de fundos, entre os quais Opportunity, XP e Ibiúna. Já Petros teria a confiança de importantes investidores estrangeiros.

Petros se absteve da votação, segundo ata da reunião publicada pela Petrobras. De acordo com o documento, os demais conselheiros "acolheram e acompanharam integralmente as análises do Comitê de Pessoas/Elegibilidade acerca das indicações ora submetidas para apreciação" e aprovaram os dois nomes, que serão levado à Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Petrobras, em 25 de abril próximo.