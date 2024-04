Confiança do empresário sobe 0,7% em março e tem a 4ª alta consecutiva, diz FecomercioSP

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) avançou 0,7% na passagem de fevereiro para março, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Foi a quarta alta consecutiva do índice, que chegou a 111 pontos, maior nível desde outubro de 2023.

O resultado positivo foi puxado pelo crescimento de 2,8% nas perspectivas futuras dos empresários, aponta a FecomercioSP, que também destaca o aumento de 3% nas expectativas com a economia do País entre os participantes da pesquisa.

Na avaliação da federação, o ciclo de queda dos juros, aliado ao aumento da massa de salários, está entre os vetores que explicam esse resultado positivo.