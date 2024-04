Campos Neto: projeções de mercado são insumos importantes para a condução da politica monetária

As expectativas de mercado "são insumos importantes para a condução da política monetária", disse nesta terça-feira, 9, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, ao abrir a cerimônia de premiação Top 5, evento em que a autarquia premia as instituições financeiras cujas projeções mais se aproximaram dos resultados efetivos.

Ele agradeceu aos economistas que participam do Top 5 enviando suas projeções ao Sistema de Expectativas do BC. De acordo com ele, o grau de acerto das expectativas revela a tempestividade e o esforço das instituições em prestar ao BC informações de melhor qualidade.

"Premiar essa acurácia é uma recompensa para as decisões e um estímulo para a busca do aprimoramento constante da qualidade produtiva. O monitoramento sistemático das expectativas de mercado é de grande relevância para o Banco Central e as suas decisões de política monetária", disse o banqueiro central.