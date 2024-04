Bolsas de NY fecham sem sinal único, com expectativas por divulgação do CPI de março

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta terça-feira, 9, em uma sessão com grande expectativa pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano de março, que ocorrerá nesta quarta-feira. As indicações sobre a inflação no país são aguardada para fortalecer os prognósticos sobre a postura da política monetária do Federal Reserve (Fed) ao longo deste ano.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em baixa de 0,02%, aos 38.883,67 pontos; o S&P 500 subiu 0,14%, aos 5.209,91 pontos. O Nasdaq valorizou 0,32%, aos 16.306,64 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Com a Nvidia caindo mais de 3%, os investidores estavam de mau humor e podem não sair do medo até vermos os números da inflação. As previsões sugerem que veremos a taxa anual subir e isso certamente dará ao Fed o que pensar", avaliou a AJ Bell durante o pregão. A corretora aponta que o BC quer ver evidências sustentadas de queda da inflação, e isso não "parece estar no menu'. Ao final do dia o "mau humor" diminuiu, e a Nvidia acabou limitando suas perdas a 2,04%, apesar de seu segundo dia consecutivo de queda.