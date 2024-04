Bolsas da Europa operam sem direção única, mas BP e mineradoras limitam perdas

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/04/2024 - As bolsas europeias operam mistas e com variações modestas na manhã desta terça-feira, em dia de agenda esvaziada, à medida que investidores seguem em compasso de espera antes de novos dados de inflação dos EUA e de anúncio de juros do Banco Central Europeu (BCE). A gigante petrolífera britânica BP e mineradoras, porém, ajudam a limitar as perdas.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,20%, a 507,92 pontos. Apenas o subíndice de mineração, no entanto, avançava 1,6% na esteira do salto recente nos preços do minério de ferro.