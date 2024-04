Bolsas da Ásia fecham em alta; em Taiwan, ação da TSMC atinge recorde após subsídio dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/04/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, com investidores à espera de novos dados da inflação dos EUA para avaliar a trajetória dos juros básicos americanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Liderando os ganhos na região asiática, o índice Taiex avançou 1,85% em Taiwan, a 20.796,20 pontos, à medida que a ação da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) saltou 4,6%, a preço recorde, após o maior fabricante de chips do mundo garantir subsídios de até US$ 6,6 bilhões do governo dos EUA para um complexo fabril que está em construção em Phoenix, no Arizona.