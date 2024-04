Produtos eletroeletrônicos ficam 7,4% mais baratos na internet em 1 ano, mostra índice

Os preços dos produtos eletroeletrônicos vendidos na internet acumularam queda de 7,4% nos 12 meses encerrados em março de 2024, segundo dados do Índice de Preços Fipe/Buscapé. Nos 12 meses terminados em fevereiro de 2024, os eletrônicos acumulavam queda de preços de 7,3%.

No mês de março, os preços dos eletroeletrônicos recuaram 1,29%, após já terem diminuído em janeiro (-0,05%) e fevereiro (-0,56%). Em dezembro, houve aumento de 1,88%.

O Índice de Preços de Eletroeletrônicos Fipe/Buscapé é calculado com base em preços de produtos oferecidos no comércio eletrônico brasileiro e que são monitorados continuamente pela plataforma do Buscapé.