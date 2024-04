Para membro do Fed, economia real tem se mostrado sólida e último payroll foi bastante forte

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta segunda-feira, 8, que a economia real dos Estados Unidos "tem se mostrado bastante sólida" e avaliou que o mais recente relatório mensal de empregos (payroll), divulgado na sexta-feira, foi "bastante forte". Em entrevista á rádio WBEZ-FM, o dirigente falou sobre alguns aspectos do trabalho do Fed, explicando-os para o público.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária deste ano, Goolsbee disse que é preciso estar atento neste momento ao nível de aperto da política monetária.

Segundo ele, caso ela continue mais restrita, isso tenderá a elevar o desemprego. O dirigente não se pronunciou, porém, sobre um eventual momento adequado para o Fed começar a cortar juros.