Para Anfavea, produção não cresceu porque importações 'comeram' mercado

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, informou nesta segunda-feira que, apesar da volta gradual do imposto de importação sobre carros híbridos e elétricos, as vendas no Brasil de carros produzidos no exterior subiram 37,7% no primeiro trimestre.

No total, as vendas de importados passaram de 90 mil veículos, representando 17,5% do mercado. No ano passado, essa participação foi inferior a 14% em igual período.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta segunda, durante a apresentação do balanço do setor referente a março, o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, disse que a produção de veículos, em vez do modesto aumento de 0,4%, teria crescido 5% no primeiro trimestre não fosse o aumento das importações.