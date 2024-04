Ouro fecha em alta, em nova máxima histórica, com tensões geopolíticas e apesar de Fed

O ouro fechou em alta em nova máxima histórica, em meio às tensões geopolíticas acentuadas. O movimento dá continuidade ao rali dos preços no início de uma semana que contará com dados de inflação ao consumidor dos EUA e ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em alta de 0,24%, a US$ 2.351,00 a onça-troy, novo recorde histórico.

Analista sênior de mercado financeiro da corretora online Capital.com, Kyle Rodda explicou que as persistentes tensões no Oriente Médio continuam se sobrepondo às expectativas menores de cortes de juros nos EUA.