Lula convoca ministros, mas domingo termina sem reunião sobre Petrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistiu de uma reunião que teria neste domingo (7) com ministros para discutir sobre a situação da Petrobras. Segundo apurou a reportagem, ele havia chamado auxiliares como Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Paulo Pimenta (Secom) para conversar sobre o assunto no Palácio da Alvorada às 20h.

Ministros se mobilizaram para comparecer. Haddad, por exemplo, adiantou sua volta de São Paulo para Brasília por causa do chamado do presidente da República.

Lula discute uma possível substituição no comando da Petrobras depois de meses com o atual chefe da estatal, Jean Paul Prates, sob desgaste. Uma possível solução seria a ida de Aloizio Mercadante, hoje presidente do BNDES, para a chefia da petroleira.