Juros: taxas perdem ritmo de queda na reta final e terminam sem sinal único

Os juros futuros percorreram a sessão majoritariamente em baixa, mas perderam ritmo na reta final dos negócios e terminaram sem sinal único. Ao longo do dia, houve uma correção da alta recente, apoiada no alívio, ainda que modestos, do dólar e do petróleo. O movimento de ajuste acabou sendo limitado pelo avanço dos rendimentos dos Treasuries, e, até por isso, não é visto como tendência, e sim como uma pausa. A agenda econômica da semana tanto aqui quanto no exterior é carregada, e permanecem os ruídos fiscais e em torno do comando da Petrobrás.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 9,970%, de 10,00% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2026 passou de 10,06% para 10,07%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 10,40%, de 10,38% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2029, taxa de 10,94%, estável

Nas mesas de renda fixa, profissionais afirmam que a dinâmica da curva hoje esteve atrelada em boa medida ao mercado de moedas, com o real e peso mexicano disputando o protagonismo entre as divisas de países emergentes. O dólar nas mínimas chegou a rodar na casa de R$ 5,02 no piso do dia, para fechar em R$ 5,0312. Além do câmbio, outra variável-chave para a inflação que contribuiu para o fechamento da curva nesta segunda-feira foi o petróleo, que encerrou em leve baixa, mas ainda com o Brent acima dos US$ 90.