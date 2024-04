Ibovespa inicia a semana em alta, seguindo NY e com apoio da valorização do minério de ferro

O Índice Bovespa sobe nesta manhã para a faixa dos 128 mil pontos, tentando amenizar as perdas de 1,02% da semana passada. Na sexta, fechou com queda de 0,50%, aos 126.795,41 pontos.

A valorização do minério de ferro em Dalian, na volta dos mercados chineses após dois dias de folga, beneficia as ações da Vale e consequentemente o Ibovespa. Já os papéis da Petrobras operam com volatilidade, diante do recuo do petróleo no exterior e por conta das dúvidas a respeito da manutenção ou não do presidente Jean Paul Prates na empresa.

Nesta segunda-feira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, irá se reunir (às 18 horas, de Brasília) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que cancelou sua participação em evento na capital paulista nesta segunda para retornar a Brasília. A expectativa é que o tema do encontro seja Petrobras. Ontem, Lula chegou a convocar uma reunião que seria para tratar da crise na estatal, mas cancelou.

De todo modo, diz que os investidores seguirão acompanhando com atenção a situação na Petrobrás. Além disso, o economista chama a atenção para a defasagem em torno dos 17% nos preços dos combustíveis da empresa, o que pode elevar as incertezas dos investidores.

Ao longo da semana, a agenda ganhará força. Serão divulgados, por exemplo, dados de inflação do Brasil e dos Estados Unidos de março. Os indicadores poderão ajudar a calibras a apostas para a política monetária dos dois países. Enquanto por aqui a dúvida é quanto ao ritmo de queda a Selic após o Comitê de Política Monetária (Copom) do mês passado, no EUA o início imediato do corte de juros parece cada vez mais incerto, depois do forte payroll.

Segundo Beto Saadia, diretor de investimentos da Nomos, a expectativa é de uma leve desaceleração do CPI dos EUA em março, por conta dos preços de energia. "Ou seja, não é algo que podemos contar nas próximas divulgações e a também não influencia o chamado núcleo da inflação, mais observado pelo Fed", avalia.

Na visão de Saadia, há no horizonte um risco de uma reaceleração da inflação nos EUA. Neste caso, diz em relatório, o Fed seria forçado a manter os juros em níveis elevados por mais tempo, salvo algum susto vindo do fiscal americano ou da quebra de empresa.

Às 10h47, o Ibovespa subia 1,16%, na máxima aos 128.262,97 pontos, ante abertura aos 126.796,42, em alta de 0,02%, que também foi a mínima até agora. Vale subia 3,47%, com o minério fechando com ganhos de 3,19%, cotado a 791,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 109,41, em Dalian, na China. Petrobras PN avançava 0,10% e ON cedia 0,03%. Entre os grandes bancos, a maior alta era Banco do Brasil ON, com 1,79%.