Dólar ensaia alta com Treasuries antes da superquarta, mas minério forte alivia

O dólar está hesitante na manhã desta segunda-feira, 8. A moeda norte-americana chegou a perder força reagindo possivelmente a ingressos de fluxo comercial após a valorização de 3,19% do minério de ferro em Dalian, na volta do feriado de dois dias na China, mas retomou viés positivo no mercado à vista.

O mercado de câmbio é puxado para cima diante da queda do petróleo e a valorização dos juros dos Treasuries e da moeda americana frente a outras divisas principais e a algumas emergentes e ligadas a commodities no exterior. O petróleo passa por uma realização em meio ao alívio nas tensões do conflito entre Israel e o Hamas, após a commodity acumular ganhos de até 4,8% na semana passada, atingindo os maiores em níveis desde outubro do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última sexta-feira, o dólar subiu, reagindo aos dados fortes do mercado de trabalho americano trazidos no relatório payroll de março, que elevaram apostas em início do ciclo de corte de juros nos EUA em julho.