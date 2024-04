Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta, após rali em Wall Street

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 08/04/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, após Wall Street encerrar a última semana com um rali na esteira de dados surpreendentemente fortes do mercado de trabalho dos EUA.

Liderando os ganhos na região asiática, o índice japonês Nikkei subiu 0,91% em Tóquio, a 39.347,04 pontos, com a ajuda de ações de eletrônicos e do setor automotivo, enquanto o sul-coreano Kospi teve leve avanço de 0,13% em Seul, a 2.717,65 pontos, o Hang Seng mostrou alta marginal de 0,05% em Hong Kong, a 16.732,85 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,39% em Taiwan, a 20.417,70 pontos.