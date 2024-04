Correção: Hurst faz 1ª oferta pública de royalties musicais no Brasil

No título da nota publicada anteriormente, a grafia correta do nome da empresa é Hurst, e não Hurts, como constou. Segue novamente a nota com o título corrigido. A plataforma de investimentos alternativos Hurst lança a primeira oferta no Brasil de royalties musicais internacionais. Batizada de Money on Top, está disponível aos investidores por meio de uma oferta pública de Certificados de Recebíveis (CRs), dentro das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), realizada com exclusividade pela Hurst. O catálogo conta com canções interpretadas por nomes como Beyoncé e Justin Bieber, além dos astros do rap americano Nas e Mos Def. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A operação terá duração de 48 meses e o aporte mínimo é de R$ 10 mil, com uma taxa de retorno estimada em 7% ao ano em euro, dentro do cenário base, como antecipa a Hurst ao Broadcast. O investimento irá financiar a Músicas do Brasil Ltda por meio da aquisição de direitos creditórios originados em parceria com a ANote Music e correspondentes a recebíveis oriundos da exploração econômica futura dos catálogos da operação.

"A rentabilidade da operação advém do número de vezes que as músicas do catálogo são tocadas mundialmente, seja nas plataformas de áudio ou vídeo", explica o CEO da Hurst Capital, Arthur Farache. O CEO da Hurst avalia o lançamento como uma excelente oportunidade para o investidor diversificar a carteira, obtendo rentabilidade em uma moeda forte com baixo risco, já que são ativos sem correlação com o cenário econômico mundial. Segundo Farache, esta é a primeira operação dentre muitas que a Hurst pretende lançar com catálogos internacionais. "É um mercado enorme a ser explorado e que apresenta menor risco aos investidores", afirma. Os royalties foram originados pela MUV Capital, empresa de investimentos de royalties de música e de filme do ecossistema da Hurst. Ana Gabriela Mathias, COO da MUV Capital, conta que desde 2020, quando a empresa começou a operação, já adquiriu mais de 240 catálogos, e alocou R$ 180 milhões, todos brasileiros.