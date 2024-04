USP investe R$ 5 milhões em fundo que busca doações para bancar bolsas

Única universidade da América Latina entre as 100 instituições com maior reputação acadêmica do mundo, a Universidade de São Paulo (USP) dá mais um passo na inclusão com a criação do Fundo USP Diversa. Com investimento inicial de R$ 5 milhões, o projeto é o maior fundo patrimonial de bolsas de permanência estudantil do País, segundo a instituição.

O evento de lançamento foi realizado em um jantar de arrecadação nesta semana, que contou com a presença de empresários, filantropos convidados, professores e reitores, além da participação da cantora Marisa Monte, embaixadora do projeto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine