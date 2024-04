Reunião de sherpas avaliou trabalhos de um terço da vigência da presidência brasileira

Nos dias 3, 4 e 5 de abril aconteceu a segunda reunião de Sherpas do G20 da presidência do Brasil. O encontro foi online e teve como objetivo avaliar o andamento dos trabalhos dos 15 grupos que compõem a Trilha de Sherpas e das forças tarefas, passado um terço do período da vigência da presidência brasileira.

De acordo com o embaixador Mauricio Lyrio, "houve muitos progressos e estamos no sentido de conseguir os objetivos". O sherpa brasileiro ressaltou que os trabalhos e discussões não se restringem aos objetivos traçados pela presidência do Brasil - combate à desigualdade; mudança do clima e transição energética; e reforma das instituições internacionais e governança global - mas abrangem também temas anteriores. Ele citou educação, saúde, combate à corrupção e "mais um elenco de áreas em que os governos têm que adotar políticas públicas".

O terceiro dia do encontro foi reservado para a preparação dos próximos passos de negociações, principalmente da interação da Trilha de Sherpas com os grupos de engajamento. Uma das marcas do G20 Brasil é a ampliação da participação da sociedade civil, que se dá pelos grupos de engajamento com participação de entidades brasileiras, mas também de outros países.