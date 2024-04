Ministro Márcio Macêdo diz que reunião da FUP com Lula não abordou conflito na Petrobras

O ministro da Secretaria Geral, Márcio Macêdo, disse que o conflito sobre o comando na Petrobras não foi abordado na reunião realizada hoje entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sindicalistas na Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência da República. De acordo com Macêdo, a possível demissão do presidente da estatal, Jean Paul Prates, também não foi tratada com os ministros do governo. "Assunto não foi tratado, não falou conosco e não falou aqui", disse a jornalistas.

"Tratou-se sobre a necessidade de fortalecer conteúdo nacional, discutir papel social da Petrobras", afirmou Macêdo. Outros pontos da discussão, de acordo com o ministro, foram a destinação do fundo de investimentos da estatal e a transformação da Petrobras em uma empresa que "seja além do petróleo, tenha alcance de empresa além de energia".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula está reunido com representantes de sindicatos e movimentos sociais desde 9h30 deste sábado. Estão presentes integrantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), União Nacional dos Estudantes (UNE), além de representantes de setores católicos, evangélicos, juristas e bancários.