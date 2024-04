FUP: Petrobras tem papel social e será empresa de energia, não apenas de óleo e gás

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) afirmou em nota que a Petrobras tem papel social e não será apenas uma empresa de óleo e gás, mas, sim, uma empresa de energia, que precisa se voltar à transição energética "de forma dialogada com trabalhadores e comunidades impactadas". Para tanto, diz a entidade sindical, é preciso observar as demandas que já existem de combustíveis verdes no Brasil e no mundo.

Segundo a FUP esses foram assuntos tratados com o presidente Lula em encontro de líderes sindicais e movimentos sociais hoje, na Granja do Torto. A companhia atravessa momento de incerteza, com o presidente Jean Paul Prates na corda bamba e Aloizio Mercadante, hoje no comando do BNDES, cotado para assumir a estatal petroleira.

A FUP aponta, na nota, que companhias áreas, a partir de 2027, terão que usar combustível sustentável de aviação (SAF); navios usarão metanol; e que os novos trens da mineradora Vale também serão movidos com combustíveis verdes, assim como equipamentos usados na agricultura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Petrobras precisa ser protagonista nesse processo, indutora de um polo industrial nacional de combustíveis verdes", diz na nota o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacellar. No documento, ele destaca a importância do polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, estado que tem grande potencial de geração de energia eólica e solar e de atração de investimentos.