Demanda por crédito cai 5% em fevereiro em relação a janeiro e cede 13% ao mesmo mês de 2023

A procura por financiamento no Brasil caiu 5% em fevereiro no confronto com janeiro, quando houve crescimento de 2%. Além disso, o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) cedeu 13% em fevereiro em relação ao mesmo mês de 2023, marcando a quinta queda seguida nesta base de comparação. O indicador da Neurotech mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos nos setores de varejo, bancos e serviços. A queda do INDC em fevereiro no confronto com igual mês do ano passado foi puxada pelo segmento varejista, que registrou declínio de 36% no período analisado. Em contrapartida, a busca por crédito cresceu 16% no setor de serviços e subiu 1% entre bancos e demais instituições financeiras na análise interanual.

Já em relação a janeiro de 2024, apenas a categoria dos bancos registrou crescimento, de 9%. As quedas de 10% no setor de serviços e de 22% no varejo reforçaram o cenário desfavorável. Conforme lembra Natália Heimann, head de produtos Analytics da Neurotech e responsável pelo INDC, o segmento varejista no Brasil vem enfrentando crise desde 2023, o que tem impacto direto no comportamento dos consumidores. A executiva diz que o fechamento de algumas empresas gigantes do varejo no Brasil recentemente tem reduzido a atuação do setor. "Com isso, a oferta de crédito também sofre impacto desfavorável e derruba a demanda, ainda mais quando consideramos que o quadro econômico, como um todo, exibe recuperação lenta", afirma.