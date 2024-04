CBIE: Nosso cenário-base para o Brasil é que exploração na Margem Equatorial será aprovada

A consultoria Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) projeta a aprovação da exploração na Margem Equatorial. A liberação está em compasso de espera desde meados do ano passado quando o Ibama negou a liberação da licença ambiental.

Considerando o início da produção nas cinco bacias sedimentares da Margem, o CBIE estima que a produção brasileira de petróleo pode atingir 7 milhões de barris por dia (bpd) já em 2030, assumindo um platô nos anos seguintes e postergando o pico da curva de produção nacional em "seis ou sete anos". As previsões constam do Outlook 2024 do CBIE, relatório anual com perspectivas para o setor energético.

"Nosso cenário-base para o Brasil é que a exploração na Margem Equatorial será aprovada. Há resistência ainda, muito barulho, uma disputa política entre (os ministros) Alexandre SIlveira (MME) e Marina Silva (MMA), mas, historicamente, a visão econômica pragmática sempre prevaleceu, como no caso da hidrelétrica de Belo Monte", disse o diretor do CBIE, Bruno Pascon, em apresentação do relatório na quarta-feira, 3.