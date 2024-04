Para diretora, Fed não está em ponto para cortar juros e há ainda riscos de alta à inflação

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman reconheceu que a autoridade monetária dos Estados Unidos "eventualmente" poderá cortar juros, se os dados mostrarem que a inflação caminha sustentadamente em direção à meta de 2% no país. "No entanto, ainda não chegamos ao ponto em que será apropriado reduzir as taxas e continuo a ver uma série de riscos ascendentes para a inflação", alertou, em evento em Nova York.

A dirigente atribuiu os progressos "significativos" no combate inflacionário ao maior equilíbrio nas cadeias de oferta, além da maior disponibilidade de trabalhadores no mercado de trabalho e a queda nos preços de energia.

No entanto, segundo ela, esses fatores podem não persistir.