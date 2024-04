Dirigente do Fed cita preocupação crescente com riscos de alta para a perspectiva da inflação

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Dallas, Lorie Logan defendeu nesta sexta-feira, 5, que o BC dos EUA mantenha postura flexível, diante de incertezas no quadro inflacionário. Em discurso na Universidade Duke, ela disse estar "cada vez mais preocupada" com riscos de alta para a inflação no país, embora tenha também citado que a materialização desses riscos não é seu cenário-base atual.

Sem direito a voto neste ano nas decisões de política monetária, Logan destacou o progresso já conseguido na inflação, inclusive em uma economia ainda aquecida. A dirigente disse que "embora uma trajetória benigna de volta à estabilidade de preços siga possível, eu vejo riscos significativos para um progresso continuado" nessa frente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Logan disse que janeiro e fevereiro trouxeram surpresas para cima na inflação nos EUA, com números "desapontadoramente firmes".