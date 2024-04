Diretora do Fed vê política restritiva e bem calibrada para reduzir pressões inflacionárias

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman afirmou nesta sexta-feira, 5, que a política monetária nos Estados Unidos está restritiva e parece estar "adequadamente calibrada" para reduzir as pressões inflacionárias. Em evento em Nova York, a dirigente lembrou que os progressos em direção à estabilidade de preços aconteceram ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho se manteve forte.

"Os gastos com serviços ao consumidor mostraram força contínua ao longo de fevereiro, e o emprego no payroll [relatório do país] aumentou a um ritmo muito forte no primeiro trimestre", acrescentou a diretora.

Michelle Bowman, no entanto, ponderou que empregos de meio turno representaram a maior parcela dos ganhos recentes no mercado de trabalho, além da maior disponibilidade de trabalhadores via imigração.