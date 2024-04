Conselheiro da Petrobras elogia gestão Prates e diz que debate afeta nível de risco da estatal

O advogado Francisco Petros, membro do Conselho de Administração da Petrobras e representante dos acionistas minoritários, avalia positivamente a gestão do presidente da estatal, Jean Paul Prates. "Prates é profissional competente, tem excelente relacionamento internacional", afirmou ele, em entrevista à Globonews.

De um lado, o presidente da estatal era a favor de distribuir 50%, do outro, os representantes do governo queriam reter os valores para uma reserva.

A crise vem desde a formação do governo, mas se acirrou no mês passado, com a divergência entre a distribuição ou não dos dividendos extraordinários aos acionistas.

"A volatilidade de ações tem preocupado muito. O nível de risco da companhia instantaneamente muda", afirmou o conselheiro.

Neste mês, as ações da empresa estão em queda de 5,46%, o que praticamente zerou os ganhos da estatal neste ano para (valorização de 0,05% em 2024). No período de 12 meses, no entanto, as ações subiram 83,46%.

A crise no comando da Petrobras ganhou novos contornos nesta semana, quando o ministro Alexandre Silveira, retomou os ataques ao presidente da estatal.

Nos bastidores, fontes afirmam que Prates está por um fio. A lista de candidatos ao comando da petroleira inclui desde técnicos do setor de óleo e gás e executivos, como Magda Chambriard e Ricardo Savini, da 3R, a petistas puro-sangue, como Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.