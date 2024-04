Bolsas de NY fecham em alta, em recuperação apesar de pressão de Treasuries pós-payroll

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 5, em recuperação após as fortes perdas véspera. Investidores resistiram à pressão dos Treasuries e foram às compras nos mercados acionários, após o relatório de emprego payroll indicar um mercado de trabalho ainda robusto nos Estados Unidos. O índice Dow Jones subiu 0,80%, aos 38.904,04 pontos; o S&P 500 ganhou 1,11%, aos 5.204,34 pontos; o Nasdaq avançou 1,24%, aos 16.248,52 pontos. Na semana, no entanto, as referências perderam 2,27%, 0,95% e 0,80%, respectivamente Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A criação de 301 mil empregos em março nos EUA surpreendeu até mesmo as previsões mais otimistas e elevou as dúvidas sobre a capacidade do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de cortar juros no primeiro semestre deste ano.

O resultado levou a curva futura a reduzir precificação de que o ciclo de relaxamento monetário começará em junho, conforme mostrou a plataforma de monitoramento do CME Group. No fim da tarde, o cenário de manutenção já aparecia com mais força naquele mês. Neste quadro, a diretora do Fed Michelle Bowman evitou até descartar o risco de mais aumento de juros à frente, sobretudo caso os progressos contra inflação sejam travados. A presidente da distrital de Dallas, Lorie Logan, expressou preocupação quanto ao quadro geral. Já o líder da regional de Richmond, Thomas Barkin, reconheceu que o payroll veio "forte". O Jefferies já alerta para o crescente risco de que o Fed não afrouxe a política este ano, diante dos sinais de que a economia permanece resiliente. "Independentemente de se autoridades do Fed começarem a falar em mais subidas das taxas, os dados certamente deverão dissuadi-los de falar em iniciar um ciclo de cortes", avalia o banco.