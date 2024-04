Membro do Fed diz que se questionará sobre corte de juro, caso inflação perdure na faixa atual

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou nesta quinta-feira, 4, que os números de inflação nos Estados Unidos de janeiro e fevereiro "foram um pouco preocupantes". Durante entrevista em Live no LinkedIn, ele disse que previu, nas projeções de março do Fed, dois cortes de juros para este ano, mas acrescentou que, caso a inflação perdure na faixa atual, isso poderia levá-lo a se questionar se seria adequado levar adiante o plano neste ano.

Kashkari foi questionado sobre eventual mudança na meta de 2% do Fed. O dirigente disse que "ninguém" entre os dirigentes do Fed deseja isso agora, pois mudar a meta de inflação "apenas minaria nossa credibilidade". Na avaliação do presidente do Fed de Minneapolis, o mercado de trabalho americano perdeu um pouco do fôlego, "mas segue apertado".

Questionado sobre se o Fed pode continuar a reduzir seu balanço mesmo após começar a cortar os juros, Kashkari respondeu que não via motivo para evitar o prolongamento desse processo de redução. Ele comentou que o balanço atual ainda é muito grande, "em modo expansionário" para a economia, e reduzi-lo o levará para um nível mais normal e adequado.

Em outro momento da conversa, Kashkari reafirmou seu ceticismo em relação ao bitcoin, que "infelizmente só tem crescido". O dirigente argumentou que a criptomoeda, mesmo após dez anos de existência, ainda não "há uso legítimo" da criptomoeda na vida cotidiana das pessoas comuns. Para ele, o único uso de fato do bitcoin no momento atual é contornar regulações do setor bancário, como para adquirir drogas, por exemplo. Kashkari afirmou também que o bitcoin preocupa "mais da perspectiva do consumidor que da estabilidade financeira".