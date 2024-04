Dirigente do Fed prega atenção com preços da habitação nos EUA para ter confiança com meta

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta quinta-feira, 4, que está bastante atento à trajetória dos preços no setor de habitação dos Estados Unidos. Segundo ele, é importante que esses preços percam fôlego, para que o dirigente ganhe mais confiança de que a inflação no país retornará de fato à meta de 2% do Fed.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Goolsbee respondeu a questões em evento realizado por Câmaras de Comércio da região da distrital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele comentou que a inflação no setor de habitação "ainda precisa cair", para que o quadro geral pareça melhor.